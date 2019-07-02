Слезы и прощальная речь Зе Луиша. Видео

Нападающий Зе Луиш, перешедший из "Спартака" в "Порту", поблагодарил красно-белых. По его словам, он всегда будет болеть за московский клуб и гордится тем, что выступал за него.

– Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали, – приводит слова Зе Луиша официальный сайт "Спартака". – Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за "Спартак". Если что было не так – простите. Спасибо всем и удачи!

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