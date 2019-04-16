"Следователи спрашивали: "Видишь кровь на камере?" Охранник ночного клуба – о показаниях по делу Кокорина и Мамаева

В ходе опроса свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, охранника ночного клуба "Эгоист" Сергея Козлова прокурор зачитал его показания следователю. Так, выяснилось, что сегодня свидетель сказал, что водитель Виталий Соловчук в ходе разговора с неагрессивной компанией ударил первым, а при даче показаний он дополнил историю: Мамаев пытался ударить водителя, футболист "Краснодара" был настроен агрессивно. Вдобавок сегодня Козлов сказал, что не видел избиения, а в протоколе опроса следствия он в подробностях описал инцидент. Тогда же он рассказал, что видел отъезд Соловчука, но на суде эти и другие важные подробности не вспомнил.

– Вы меня спрашивали о драке? Ты же смотришь туда, вот так все видно, – попытался объяснить расхождение в показаниях свидетель. – Следователь многое писал своими словами. Меня допрашивали по видео, а детали (имена, фамилии, номера машин) выписывали в протокол.

"Видел кровь? Вот же на видео!" – так мне говорили следователи.

– Вы дважды называли марку машины. Вы ее помнили? – вопрос адвоката Ромашова.

– Нет.

– Откуда взяли?

– Допрашивали по видео. Мне еще говорили об этом. Я и использовал как основу. Следователи спрашивали еще: "Видишь кровь на камере?" Ну, что я им могу говорить?

– Судье вы дали сегодня правдивые?

– Да.

– Насколько протоколы состоят из того, что вы видели сами, а не на видео? – во время реплики адвоката Барика прокурор намекает на то, что не понял вопроса.

– Я не могу сказать.

– Вы говорили в протоколах про агрессивное поведение? – спросила свидетеля адвокат Стукалова.

– Нет. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!