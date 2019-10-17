Скопинцев женился. Счастливый кадр с торжества

Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни ? и твёрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! ??



Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! ? Желаем новоиспеченной семье большущего счастья! ? pic.twitter.com/a4HGsI2gMf