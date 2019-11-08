Скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Анатолий Крутиков

На 87-м году жизни скончался бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков, сообщает официальный сайт клуба.

Крутиков выступал за красно-белых с 1959 по 1968 год, преимущественно занимая позицию на левом фланге обороны. Он провел 295 матчей и забил 11 мячей в спартаковской форме.

Чемпион СССР 1962 года. Обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов. Чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР. Он играл в том числе в финальном матче, в котором советская команда обыграла сборную Югославии (2:1).

Анатолий Крутиков — один из трех спартаковцев, наряду с Игорем Нетто и Анатолием Масленкиным, кто выиграл чемпионат Европы. Клуб выразил соболезнования его родным и близким.