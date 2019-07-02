Сколько Зе Луиш будет зарабатывать в "Порту". Инсайд "СЭ"

По нашей информации, зарплата 28-летнего нападающего Зе Луиша в "Порту" составит около 2 миллионов евро. В новом клубе форвард станет зарабатывать меньше, чем в "Спартаке" – у красно-белых его годовой доход составлял 2,5 миллиона евро с учетом премий за достижения. При этом москвичи могут выручить за этот трансфер более 10 миллионов евро – если в Португалии футболист добьется определенных показателей.

Главными причинами перехода Зе Луиша стали желание оказаться в знакомой языковой среде (в Кабо-Верде говорят по по-португальски) и возможность выступать в Лиге чемпионов, где "драконы" в розыгрыше-2019/20 стартуют с 3-го отборочного раунда. "Спартаку", напомним, предстоит играть в квалификации Лиги Европы.

Зе Луиш выступал за столичную команду с июля 2015 года, контракт был рассчитан до июня 2021 года. В сезоне-2018/19 африканец провел 36 официальный матчей, забив 14 голов. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" и "Порту" договорились по трансферу Зе Луиша