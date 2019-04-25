Отрыв "Зенита" в турнирной таблице от идущего вторым "Локомотива" сохранился. Он по-прежнему составляет восемь очков, однако количество оставшихся матчей сократилось. Командам осталось провести по пять игр.

В случае равенства очков с "Локомотивом" подопечные Семака будут выше за счет результатов личных встреч. Следовательно, чтобы гарантировать себе титул, в оставшихся пяти матчах питерцам необходимо набрать семь очков (к примеру, одержать две победы и сыграть вничью).

"Локо" для сохранения надежд на золотые медали необходимо, чтобы "Зенит" потерял минимум девять очков (к примеру, потерпел три поражения). В этом случае при условии, что команда Семина выиграет все оставшиеся встречи, железнодорожники выйдут на первое место.

Напомним, что первое и второе места гарантируют участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Бронзовому призеру придется пробиваться в основной турнир через отборочный этап.

Что касается раскладов относительно второго и третьего мест, они по-прежнему сложны. На многие вопросы, возможно, ответит матч следующего тура "Краснодар" – ЦСКА. Отметим лишь, что фаворитом в споре за серебро видится "Локомотив". Он не только опережает ЦСКА и "Краснодар", но и будет иметь преимущество перед ними в случае равенства очков. Кроме того, у железнодорожников проще календарь.

Календарь лидеров. Фото "СЭ"

Календарь оставшихся матчей чемпионата России – здесь