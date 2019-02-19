Сколько "Краснодар" заплатит за Скопинцева. Инсайд Сергея Егорова

Обозреватель "СЭ" – о нюансах трансферной сделки по переходу защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева в "Краснодар".

"Краснодар" не только подтвердил переход 21-летнего футболиста, но и назвал сумму сделки – 4,4 миллиона евро.

Как уже сообщал сегодня утром "СЭ", сумма сделки составит около 5 миллионов евро, а точнее – 4,4 "Ростов" получит сразу, а еще 1 миллион евро – в качестве бонусов – как за результаты команды, так и за достижение Скопинцевым индивидуальных показателей.

Кроме того, "Ростов" получит 20 процентов от суммы последующей продажи Скопинцева в другой клуб. (Сергей Егоров)