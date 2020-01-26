На матче 21-го тура чемпионата «Валенсия» — «Барселона» (2:0) побывали скауты «Спартака». Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным El Desmarque, на игре присутствовали представители нескольких европейских клубов. Кроме скаутов «Спартака», там были также скауты «Ювентуса», дортмундской «Боруссии», «Хетафе» и «Леванте». На матч также были аккредитованы несколько представителей «Манчестер Сити», но в итоге им не удалось прибыть. О том, кого именно просматривали скауты, информации нет.

«Барселона» лидирует в ла лиге, имея 43 очка. Столько же у «Реала», имеющего матч в запасе. У «Валенсии» 34 очка и пятое место.