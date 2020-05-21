Скандинавы из «Краснодара» вернулись в Россию

Сегодня около 16:00 в Краснодар прибыл рейс из Стокгольма. На его борту были шведские футболисты «быков» — Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон, а также исландец Йон Гудни Фьолусон.

Сразу после прибытия игроки отправились на карантин (обязательная обсервация), который будут проходить по месту проживания. После прохождения карантина они будут готовиться к сезону в составе «Краснодара». (Вячеслав Короткин)