О скандале с Дзюбой написали таблоиды в Германии, Великобритании и Бразилии

Появление в интернете интимного видео форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не осталось без внимания ряда мировых СМИ.

Британские таблоиды Daily Mail и The Sun рассказали о нашумевшей истории и реакции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Daily Mail.

Немецкое издание Bild пересказало всю историю: от момента появления видео до извинений самого форварда.

Бразильский портал Globo рассказал не только о невызове Дзюбы в сборную, но и вспомнил предыдущие случаи.

Globo. Фото Twitter

Сам форвард в воскресенье вечером прокомментировал случившееся.