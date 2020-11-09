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О скандале с Дзюбой написали таблоиды в Германии, Великобритании и Бразилии

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BIld. Globo. Фото Twitter Daily Mail.
BIld.
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Появление в интернете интимного видео форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не осталось без внимания ряда мировых СМИ.

Британские таблоиды Daily Mail и The Sun рассказали о нашумевшей истории и реакции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Daily Mail.
Daily Mail.

Немецкое издание Bild пересказало всю историю: от момента появления видео до извинений самого форварда.

Бразильский портал Globo рассказал не только о невызове Дзюбы в сборную, но и вспомнил предыдущие случаи.

Globo. Фото Twitter
Globo. Фото Twitter

Сам форвард в воскресенье вечером прокомментировал случившееся.

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