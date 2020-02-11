«СКА-Хабаровск» арендовал Гащенкова у «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды, сообщает официальный сайт грозненского клуба. Аренда рассчитана до конца сезона.

Полузащитник Михаил Гащенков на правах аренды перешёл в футбольный клуб «СКА-Хабаровск». Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Желаем удачи Михаилу! pic.twitter.com/2SOsNtK2Lr — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 11, 2020

27-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Ахмат» во всех турнирах.