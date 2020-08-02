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«Сине-бело-голубые». Ловрен на русском поприветствовал болельщиков петербуржцев

2 августа 2020, 21:21
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен опубликовал видео в сторис Instagram.

— Сине-бело-голубые, хей-хей, — сказал Ловрен на русском языке.

27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».

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