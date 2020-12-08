Симонян и Жирков претендуют на всероссийскую награду Fair play

Первый вице-президент РФС Никита Симонян и защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков претендуют на всероссийскую награду Fair Play. Кандидатов на присуждение премии выдвинул РФС.

Никита Симонян выдвинут в номинации «Вклад в пропаганду и использование принципа fair play в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни».

Юрий Жирков — в номинации «Соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной карьеры».