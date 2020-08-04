Силвестр Игбун: «Спасибо «Динамо» за веру в меня и возможность продолжить карьеру в команде»

Нападающий Силвестр Игбун прокомментировал продление соглашения с «Динамо». Ранее бело-голубые выкупили 29-летнего нигерийца, выступавшего за московскую команду на правах аренды в сезоне-2019/20, у «Уфы».

— Хочу сказать спасибо «Динамо» за веру в меня и возможность продолжить свою карьеру в составе бело-голубых, — цитирует пресс-служба «Динамо» Игбуна. — Первый год получился непростым, мы были то внизу таблицы, то близко к самому ее верху. Мы сделали, что смогли в такой ситуации, и заняли место, которое возвращает «Динамо» в еврокубки. Это круто!

Я постоянно чувствую позитив и тепло от людей здесь — это касается тренеров, игроков, персонала клуба. Самые добрые слова могу сказать в адрес руководства, которое делает для нас все, чтобы «Динамо» могло успешно выступать. И, конечно, спасибо нашим болельщикам, которые умудряются везде обеспечить нам поддержку, даже когда это запрещено.

Позади год здесь, впереди еще два, и я верю, что это будут два успешных года — как для меня, так и для клуба. Я буду также упорно трудиться на тренировках, как это делал всегда, и уверен, что это даст свои плоды. А мы, все «Динамо», сможем добиться нужных результатов и выполнить поставленные цели уже в ближайшем будущем.

В сезоне-2019/20 Игбун провел за «Динамо» 27 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.