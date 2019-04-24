Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в матче 25-го тура РПЛ забил в ворота "Анжи" (2:0) шестой гол в составе армейцев.
Ранее исландский полузащитник отличался только во встречах с элитными соперниками красно-синих. В Лиге чемпионов он огорчил "Рому" и "Реал", а в чемпионате – "Зенит" и "Спартак". (Кирилл Бурдаков)
Голы Арнора Сигурдссона за ЦСКА
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Голы
|
07.11.2018
|
Лига чемпионов
|
Рома (д) – 1:2
|
50’ (1:1)
|
11.11.2018
|
Чемпионат России
|
Зенит (д) – 3:0
|
26’ (2:0)
|
12.12.2018
|
Лига чемпионов
|
Реал (г) – 3:0
|
73’ (3:0)
|
06.04.2019
|
Чемпионат России
|
Спартак (г) – 2:0
|
46’ (1:0), 55’ (2:0)
|
24.04.2019
|
Чемпионат России
|
Анжи (д) – 2:0
|
55’ (2:0)