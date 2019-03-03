Сигурдарсон забил 800-й гол "Ростова" в высшем дивизионе

В матче 18-го тура российской премьер-лиги против "Енисея" (1:1) форвард Бьорн Сигурдарсон забил 800-й гол "Ростова" в чемпионатах России. Желто-синие стали шестой командой, достигшей этой отметки.

Больше в играх высшего дивизиона забили только шесть команд - "Спартак" (1497), ЦСКА (1318), "Локомотив" (1197), "Зенит" (1161), "Динамо" (1099) и "Крылья Советов" (804).

Сигурдарсон забил шестой гол за ростовчан. Рекорд клуба принадлежит Александру Маслову, отметившемуся 58 точными ударами.

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