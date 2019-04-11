Сигнал о взрывном устройстве на суде Кокорина и Мамаева поступил по электронной почте

В здании Пресненского суда, где допрашиваются свидетели и пострадавшие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла и друга полузащитника "Краснодара" Александра Протасовицкого, объявлена эвакуация в связи с подозрением на взрывное устройство.

Сообщается, что сигнал о взрывном устройстве поступил по электронной почте.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)

Водитель Соловчук дает показания. Live!