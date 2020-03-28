«Сидим дома». «Сочи» обновил логотип под ситуацию с коронавирусом

ФК «Сочи» временно внес изменения в логотип. Он был опубликован в официальном Twitter клуба.

В обновленной версии барс, который располагался сверху на треугольном щите, «спрятался» за логотип, сверху выглядывает его голова. Запись сопровождена хэштегом #СидимДома.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте