Шюррле – третий чемпион мира в РПЛ

В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде на сезон полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. 28-летний немец стал третьим футболистом-чемпионом мира в РПЛ.

Первым, кто перешел в чемпионат России, стал легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, который выступал за "Анжи" с 2011 по 2012 год. Экс-футболист является обладателем кубка ЧМ-2002.

Второй представитель – защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес. Немец подписал контракт с железнодорожниками в 2018-м. Хеведес становился чемпионом мира в 2014 году в составе сборной Германии вместе с новичком красно-белых Шюррле.

"Спартак" объявил об аренде Шюррле // "Вперед, "Спартак"!" Первые слова Шюррле на русском // "Главное, чтобы ЦСКА забивал". Реакция фанатов "Спартака" на переход Шюррле