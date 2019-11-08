Шюррле тренируется в общей группе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле на последней тренировке перед домашним матчем 16-го тура с «Крыльями Советов» работал в общей группе.

В игре с «Арсеналом» в понедельник в Москве (0:1) немец не попал в заявку из-за последствий болезни.

Из футболистов основного состава нет только Ильи Кутепова, который работает в тренажерном зале. Во встрече с туляками защитник был заменен в первом тайме из-за мышечных проблем. (Дмитрий Гирин)

Матч красно-белых с «Крыльями» пройдет в Москве в субботу, 9 ноября. Начало игры — в 19.00. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».

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