Шюррле провел первую тренировку в "Спартаке"

Полузащитник Андре Шюррле, вчера подписавший контракт с "Спартаком", провел сегодня первую тренировку в новой команде.

Вероятность того, что 28-летний хавбек сможет сыграть с "Динамо" в субботу, сохраняется – к игре немец проведет уже две тренировки в составе красно-белых.​

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало - в 19.00.

Почему Федун всех продает, кто будет играть с "Динамо", спасет ли команду Шюррле? //

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