Шюррле показал свою тренировку в изоляции. В ускоренном режиме

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле показал в Instagram, как поддерживает форму. Футболист находится на карантине после возвращения из Германии.

29-летний немец в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется