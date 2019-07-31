21:22 31 июля | Футбол — РПЛ

Шюррле на стадионе "Открытие Арена". Там показывают голы немца в полуфинале ЧМ-2014

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В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде на сезон полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. 28-летний немецкий футболист опубликовал в связи с этим событием сториз в своем Instagram.

Шюррле побывал на стадионе красно-белых "Открытие Арена". На табло показывали видео с голами хавбека в ворота сборной Бразилии (7:1) в полуфинале чемпионата мира-2014. Нападающий отметился в той встрече дважды.

Шюррле в составе сборной Германии выиграл ЧМ-2014.

 

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