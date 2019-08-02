Шюррле хочет учить русский язык

Новичок "Спартака", полузащитник Андре Шюррле в интервью пресс-службе красно-белых признался, что хочет выучить русский язык.

– Знаем, что ваша жена говорит по-русски. Успела подтянуть ваши знания перед переездом в Москву?

– Я не говорю по-русски! (эти слова Шюррле с улыбкой произнес на русском языке – прим. "СЭ") На самом деле учу немножко. Моя жена родом из Казахстана, а ее родители живут в России. Я искренне хочу получше узнать страну, выучить язык. Думаю, возьму учителя, чтобы он помог мне сделать это быстрее. Пока я буду здесь один. Жена осталась в Европе, потому что у нас маленький ребенок, плюс нужно время, чтобы обзавестись в Москве жильем. А потом семья приедет, и супруга станет переживать за меня с трибун вместе с другими спартаковскими болельщиками, – сказал Шюррле в интервью пресс-службе красно-белых.

​В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде на сезон хавбека дортмундской "Боруссии" Шюррле.

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