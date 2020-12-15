РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц: «Важно сыграть грамотно в обороне против Нобоа»

15 декабря 2020, 00:19
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи».

— Нам предстоит сложный матч, — сказал Шварц в интервью клубной пресс-службе. — «Сочи» организованная команда, они обычно играют 5-4-1, хорошо переходят от обороны к атаке.

— Будет ли Нобоа уделяться какое-то особое внимание?

— Это очень сильный футболист, хорошо принимает мяч, двигает его вперед, очень важно сыграть против него грамотно в обороне.

— Последние две игры не похож на себя Лесовой: упустил хорошие моменты с «Арсеналом» и «Зенитом». С чем это связываете? Может, с тем, что играл против своих бывших команд, и где-то был перенастрой?

— Не думаю, что это как-то связано. Он молодой футболист, это нормально, что ему не всегда удается играть стабильно.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится 16 декабря, начало в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=e6R5NR-nTZI&feature=share

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир