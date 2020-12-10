РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц рассказал, как «Динамо» может обыграть «Зенит»

10 декабря 2020, 13:20
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Сразу после победы над «Арсеналом» Сергей Степашин попросил «Динамо» сыграть первым номером против «Зенита». Готовы ли вы прислушиваться к таким просьбам?

— Мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство, мы это ценим. По поводу игры в субботу я могу сказать, что «Зенит» — хорошая команда. Для нас будет важно находить свободные зоны. Нам нужно будет играть агрессивно в обороне и не давать игрокам «Зенита» время на принятие решений. Нам нужно будет сыграть храбро. В последние недели мы старались играть в скоростной футбол, старались заполнять зоны. Мы будем играть с мастеровитой командой. Мы постараемся сыграть в тот футбол, который мы показывали в последнее время. Я рад, что у нас есть возможность помериться силами с такой сильной командой, как «Зенит». У нас молодая команда, это хороший шанс проверить наше состояние на данный момент.

Ранее стало известно, что матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах. Игра состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
(Олег Кошелев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10804
Все опросы
Как завершится матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир