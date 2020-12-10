Шварц рассказал, как «Динамо» может обыграть «Зенит»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
— Сразу после победы над «Арсеналом» Сергей Степашин попросил «Динамо» сыграть первым номером против «Зенита». Готовы ли вы прислушиваться к таким просьбам?
— Мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство, мы это ценим. По поводу игры в субботу я могу сказать, что «Зенит» — хорошая команда. Для нас будет важно находить свободные зоны. Нам нужно будет играть агрессивно в обороне и не давать игрокам «Зенита» время на принятие решений. Нам нужно будет сыграть храбро. В последние недели мы старались играть в скоростной футбол, старались заполнять зоны. Мы будем играть с мастеровитой командой. Мы постараемся сыграть в тот футбол, который мы показывали в последнее время. Я рад, что у нас есть возможность помериться силами с такой сильной командой, как «Зенит». У нас молодая команда, это хороший шанс проверить наше состояние на данный момент.
Ранее стало известно, что матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах. Игра состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
(Олег Кошелев)
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