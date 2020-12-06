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Шварц рассказал, как «Динамо» хочет играть против «Арсенала»

6 декабря 2020, 16:27
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала».

«История противостояния команд? Спасибо, что напомнили про эти матчи, но мы не анализировали матчи, которые были в прошлом, — сказал немец в эфире канала «Матч премьер». — Для нас важно держать темп игры, создавать глубину атаки. Это то, что мы планируем сделать».

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Динамо — Арсенал Т

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