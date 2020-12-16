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Шварц рассказал, как «Динамо» будет останавливать Нобоа

17:53
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи» рассказал о том, как команда планирует сдерживать полузащитника соперников Кристиана Нобоа.

«Будет игра очень интенсивная игра, игра двух равных соперников, — сказал Шварц в эфире канала Матч премьер». —  Мы хотим уйти на перерыв с хорошим настроением и порадовать болельщиков. Нобоа — сильный игрок. Как остановить его? Нам нужно будет агрессивно сыграть в обороне".

Нобоа в прошлом туре своим голом принес команде победу над «Спартаком» (1:0). Матч «Сочи» — «Динамо» начнется в 18.00 по московскому времени.

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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
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