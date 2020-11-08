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Шварц похвалил молодого динамовца: «У него суперменталитет»

8 ноября 2020, 21:49
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отметил игру нападающего Константина Тюкавина в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1).

— Как оцените дебют в стартовом составе 18-летнего Тюкавина?

— Тюка замечательно работает. Он много забивает на тренировках, хорошо вышел в Саранске на замену. У него суперменталитет, мне очень нравится его характер. Хотя пока против команды уровня Лиги чемпионов, конечно, не так уж просто, но он заслужил выход в стартовом составе. (Константин Алексеев)

Динамо — Локомотив

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