Шварц похвалил молодого динамовца: «У него суперменталитет»
8 ноября 2020, 21:49
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отметил игру нападающего Константина Тюкавина в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1).
— Как оцените дебют в стартовом составе 18-летнего Тюкавина?
— Тюка замечательно работает. Он много забивает на тренировках, хорошо вышел в Саранске на замену. У него суперменталитет, мне очень нравится его характер. Хотя пока против команды уровня Лиги чемпионов, конечно, не так уж просто, но он заслужил выход в стартовом составе. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи