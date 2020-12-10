Шварц объяснил, как скажется факт отсутствия зрителей на матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как на предстоящей встрече 18-го тура РПЛ с «Зенитом» скажется тот факт, что игра пройдет практически на пустом стадионе.

— Матч пройдет практически без зрителей. Как это повлияет на игру? — вопрос Шварцу на предматчевой пресс-конференции.

— Для меня это будет первая игра в России без зрителей. Стоит отметить, что в этом есть положительные моменты. Я смогу лучше управлять командой с бровки, будет проще докричаться до игроков.

Ранее стало известно, что матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах. Игра состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).

(Олег Кошелев)