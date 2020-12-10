Шварц объяснил, как скажется факт отсутствия зрителей на матче с «Зенитом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как на предстоящей встрече 18-го тура РПЛ с «Зенитом» скажется тот факт, что игра пройдет практически на пустом стадионе.
— Матч пройдет практически без зрителей. Как это повлияет на игру? — вопрос Шварцу на предматчевой пресс-конференции.
— Для меня это будет первая игра в России без зрителей. Стоит отметить, что в этом есть положительные моменты. Я смогу лучше управлять командой с бровки, будет проще докричаться до игроков.
Ранее стало известно, что матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах. Игра состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
(Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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