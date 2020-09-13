Шунин уверен, что все динамовские иностранцы выучат русский язык

Капитан «Динамо» Антон Шунин в интервью «СЭ» рассказал, как влились в команду новички. Этим летом московский клуб подписал хорвата Никола Моро.

— У нас всегда был хороший коллектив, поэтому я уверен, что у новичков не будет никаких проблем с адаптацией, — сказал Шунин. — Фомин — очень талантливый парень, по сборной хорошо знаком с нашими молодыми ребятами. Мы с ним общаемся, вместе вернулись из Венгрии. Моро пришел совсем недавно, но ему сразу помог обустроиться Тони Шунич, да и все остальные открыты к общению. Наши иностранцы говорят на нескольких языках. Уверен, что все наймут себе учителей и выучат русский, чтобы лучше понимать партнеров на поле и за его пределами. Всегда легче влиться в коллектив, когда понимаешь, о чем все говорят. (Евгений Белоусов)

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