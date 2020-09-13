РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шунин уверен, что все динамовские иностранцы выучат русский язык

13 сентября 2020, 02:30
Антон Шунин. Фото GQ
Антон Шунин. Фото GQ
Теги:

Капитан «Динамо» Антон Шунин в интервью «СЭ» рассказал, как влились в команду новички. Этим летом московский клуб подписал хорвата Никола Моро.

— У нас всегда был хороший коллектив, поэтому я уверен, что у новичков не будет никаких проблем с адаптацией, — сказал Шунин. — Фомин — очень талантливый парень, по сборной хорошо знаком с нашими молодыми ребятами. Мы с ним общаемся, вместе вернулись из Венгрии. Моро пришел совсем недавно, но ему сразу помог обустроиться Тони Шунич, да и все остальные открыты к общению. Наши иностранцы говорят на нескольких языках. Уверен, что все наймут себе учителей и выучат русский, чтобы лучше понимать партнеров на поле и за его пределами. Всегда легче влиться в коллектив, когда понимаешь, о чем все говорят. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Антона Шунина читайте здесь

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир