Шунин рассказал, почему у Хохлова не получилось в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о бывшем главном тренере команды Дмитрии Хохлове. В октябре прошлого года он покинул команду. Также голкипер назвал самый памятный матч в карьере.

— Каждый тренер оценивается по результату работы, при Дмитрии Валерьевиче его не было, — приводит слова Шунина официальный сайт «Динамо». — Но для меня Хохлов — хороший тренер, я всегда прислушивался к его мнению. К тому же, он проработал в «Динамо» достаточно долго. Да, отставки случаются: особенно когда команда играет не очень удачно, первым под удар попадает главный тренер.

Памятных матчей было довольно много, но, конечно, сразу вспоминается мой дебют против «Химок», когда победили со счетом 2:1. Ворота соперника тогда защищал Роман Березовский, кстати.

Еще в голову приходит выезд к ПСВ в Лиге Европы. Тогда у меня заканчивался контракт, к тому же мы серьезно конкурировали с Володей Габуловым за место в воротах. И в такой важный момент я отстоял на ноль в Эйндховене, сделал несколько красивых сэйвов, сыграл надежно. Мы выиграли 1:0.