Шунин продолжает тренировки во время карантина

Голкипер «Динамо» Антон Шунин опубликовал видео в Instagram. Он показал, как поддерживает форму во время карантина.

— Шел 10-й день карантина. Держим форму, — написал вратарь.

33-летний вратарь в текущем сезоне провел 17 матчей за «Динамо», пропустил 17 мячей и пять раз отыграл «на ноль».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.