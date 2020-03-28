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Шунин продолжает тренировки во время карантина

08:11
Антон Шунин. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Антон Шунин. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин опубликовал видео в Instagram. Он показал, как поддерживает форму во время карантина.

— Шел 10-й день карантина. Держим форму, — написал вратарь.

33-летний вратарь в текущем сезоне провел 17 матчей за «Динамо», пропустил 17 мячей и пять раз отыграл «на ноль».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-NNjZHiZAg/

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