Вратарь «Динамо» Антон Шунин в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от команды Сербии в матче Лиги Наций (0:5).

— После таких матчей лучше никого не трогать, хотя у меня были мысли написать и поддержать парней сразу после игры. Конечно, в первую очередь я общался с ребятами из «Динамо», когда они приехали. У нас были те, кого вызвали в основную сборную впервые — это Даня Лесовой и Рома Евгеньев. Поговорили обо всем, я их поддержал, сказал, что нужно дальше работать и ждать своего шанса. Через несколько дней еще списались с Сосланом Джанаевым.

Отсутствие лидеров? Когда все игроки, на которых рассчитывает тренер, находятся в сборной, конечно, ему легче сделать выбор. Я очень расстроился, что не смог поехать и помочь команде. Ждал этого сбора — хотелось закончить год в национальной команде на подъеме, с хорошим настроением.

(Севастиан Терлецкий)