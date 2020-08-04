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Шунин назван игроком сезона в «Динамо» второй год подряд

16:42
Антон Шунин. Фото ФК «Динамо»
Антон Шунин. Фото ФК «Динамо»
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Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин назван лучшим игроком клуба в сезоне-2019/20 по версии болельщиков, сообщает официальный сайт бело-голубых. Он второй раз подряд получает эту награду.

В сезоне-2019/20 Шунин провел 23 матча в РПЛ, пропустил 21 мяч и сделал 8 «сухарей». «Динамо» заняло шестое место и попало в Лигу Европы.

Шунин всю карьеру провел в «Динамо», всего он провел за первую команду с апреля 2007 года 264 официальных матча.

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