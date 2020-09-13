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Шунин назвал лучших вратарей мира

13 сентября 2020, 01:30
Антон Шунин. Фото ФК «Динамо»
Антон Шунин. Фото ФК «Динамо»
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин в разговоре с корреспондентом «СЭ» выбрал пять лучших голкиперов мира. Также он назвал вратарей, которые ему нравились раньше.

— На протяжении долгого времени мне очень нравилась игра Буффона и Касильяса, — признался Шунин. — К сожалению, испанец закончил карьеру, а пик карьеры итальянца уже прошел, хотя даже в 42 года он помогает «Ювентусу». Нынешних вратарей я не буду расставлять по местам. Выберу Нойера, тер Штегена, Алисона, Облака. Еще добавлю де Хеа, потому что он стабильно играл на протяжении многих лет. Сейчас у Давида непростой период — из-за ошибок в сезоне на него обрушилось много критики. Если он все преодолеет, снова заиграет стабильно, то станет еще сильнее. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Антона Шунина читайте здесь

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