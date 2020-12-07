РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шунин: «Динамо» сделало точные и правильные покупки, ребята голодны до побед»

7 декабря 2020, 16:35
Теги:

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в беседе с «СЭ» поделился своим мнением об игре молодых одноклубников.

— У нас много молодых ребят — они все перспективные и талантливые. Уверен, что в ближайшем будущем это будут лидеры не только «Динамо», но и сборной России. Это говорит о том, что их правильно используют на поле. Клуб произвел точные и правильные покупки. Ребята хотят выигрывать, они голодные до побед. Команда строится, идет в правильном направлении, нужно продолжать так и дальше.

(Севастиан Терлецкий)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/anton-shunin-sbornaya-rossii-cherchesov-match-s-zenitom-chempionat-mira-2022-1735971/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир