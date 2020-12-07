Шунин: «Динамо» сделало точные и правильные покупки, ребята голодны до побед»
7 декабря 2020, 16:35
Вратарь «Динамо» Антон Шунин в беседе с «СЭ» поделился своим мнением об игре молодых одноклубников.
— У нас много молодых ребят — они все перспективные и талантливые. Уверен, что в ближайшем будущем это будут лидеры не только «Динамо», но и сборной России. Это говорит о том, что их правильно используют на поле. Клуб произвел точные и правильные покупки. Ребята хотят выигрывать, они голодные до побед. Команда строится, идет в правильном направлении, нужно продолжать так и дальше.
(Севастиан Терлецкий)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/anton-shunin-sbornaya-rossii-cherchesov-match-s-zenitom-chempionat-mira-2022-1735971/
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