Шунин: «Черчесов уже проходил через давление, тренерский штаб знает, что нужно делать»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в беседе с «СЭ» поделился своим мнением о давлении в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Большего давления, чем перед домашним чемпионатом мира, быть не может. Станислав Саламович через это прошел. Успешное выступление нашей сборной во многом зависело от работы тренерского штаба. Если они тогда смогли собрать, подготовить и настроить команду, а давление было запредельным — смогут и сейчас. У меня нет в этом сомнений. У Черчесова опытный тренерский штаб — они знают, что нужно делать.

(Севастиан Терлецкий)