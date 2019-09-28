Шомуродов вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов забил девятый мяч в чемпионате России в текущем сезоне. Он отметился голом в ворота «Динамо». После первого тайма матча 11-го тура РПЛ его команда ведет со счетом 2:0.

Таким образом, нападающий вновь единолично возглавил список бомбардиров. Его ближайший преследователь Александр Соболев («Крылья Советов») имеет в активе восемь мячей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр