Шомуродов предпочтет перейти в европейский середняк, чем в российский топ-клуб

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов в интервью «Известиям» признался, что выберет средний клуб Европы, а не ведущий российский. Также он заявил, что раньше 30 лет не собирается рассматривать вариант с переходом в чемпионат Китая.

— Появлялась информация об интересе к вам со стороны немецких и китайских клубов. Вам что-то известно об этом?

— Это вопрос прежде всего к моему клубу «Ростову». Лично мне ничего неизвестно.

— Слышал, вы сказали, что не уедете в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги. Это правда?

— Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить.

— Если бы получили предложения от российского топ-клуба и европейского середняка, то какой вариант бы выбрали?

— Конечно, Европа.

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