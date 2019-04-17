Шомуродов - о сравнениях с Азмуном: "Не стоит меня сравнивать с Сердаром. Азмун – это Азмун. А я – это я"

Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов в интервью "СЭ" заявил, что не хочет, чтобы его сравнивали с нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном. Он добавил, что относится к Азмуну с уважением, так как это один из лучших форвардов премьер-лиги.

– Что вам сказал после финального свистка Валерий Карпин?

– "Можешь, когда хочешь". (Смеется.)

– То есть, бывает, что не хотите?

– Нет, нет! У меня всегда есть желание выкладываться по полной. Просто тренер так выразился.

– Во флеш-интервью после игры Карпин заметил, что пожурил вас за момент в концовке, когда Зобнин едва не забил…

– Да, должен был накрывать Луиза Адриану, не доработал. Признаю свою ошибку. Хорошо, что Зобнин не попал. А то из-за меня могли потерять очки. Постараюсь в дальнейшем действовать надежнее.

– Поле матча болельщики "Ростова" в социльных сетях начали писать: "Шомуродов – наш новый Азмун".

– Нет, не стоит меня сравнивать с Сердаром. Только не подумайте, что имею что-то против него – наоборот, отношусь с уважением, это один из лучших форвардов премьер-лиги. Но Азмун – это Азмун. А я – это я. Мне нужно еще больше забивать, прибавлять.

– Азмун – сейчас самый-самый нападающий в РПЛ?

– Не готов выделять одного. Да, Сердар в порядке. Но есть, например, еще Чалов. Да и Дзюба – пусть не забивает, но очень полезен "Зениту". Борется, отдает. (Виталий Айрапетов)

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