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Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

22 января 2020, 16:55
Элдор Шомуродов и президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Фото ФК «Ростов»
Элдор Шомуродов и президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Фото ФК «Ростов»
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Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба. Все футболисты заключили пятилетние соглашения.

24-летний Шомуродов в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 5 передач. В списке бомбардиров он уступает только Артему Дзюбе из «Зенита».

На счету 23-летнего Норманна 16 игр, 1 гол и 4 передачи в РПЛ-2019/20.

24-летний Глебов в нынешнем сезоне отыграл 11 встреч в чемпионате.

После 19 туров «Ростов» занимает третье мест ов таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13214

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