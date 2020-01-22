Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба. Все футболисты заключили пятилетние соглашения.

24-летний Шомуродов в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 5 передач. В списке бомбардиров он уступает только Артему Дзюбе из «Зенита».

На счету 23-летнего Норманна 16 игр, 1 гол и 4 передачи в РПЛ-2019/20.

24-летний Глебов в нынешнем сезоне отыграл 11 встреч в чемпионате.

После 19 туров «Ростов» занимает третье мест ов таблице чемпионата России.