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Шомуродов — лучший игрок матча «Ростов» — «Динамо»

1 октября 2019, 15:57
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Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов был признан лучшим игроком матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо»(3:0). В этой встрече он забил гол на 37-й минуте. В настоящий момент он с 9 голами в 11 матчах возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, а «Ростов» идет третьим в турнирной таблице.

Ростов — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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