«Шок-контент». В «Урале» отреагировали на графику «Матч ТВ» с главным тренером клуба Евсеевым
6 апреля 2020, 21:49
Пресс-служба «Урала» отреагировала на ошибку во время прямого эфира «Матч ТВ», когда Вадима Евсеева назвали главным тренером клуба из Екатеринбурга.
«Шок-контент», — написано в Twitter «Урала».
44-летний Евсеев тренирует «Уфу» с марта 2019 года.
ШОК-КОНТЕНТ ? pic.twitter.com/FpziFdplTo— ФК Урал (@FCURAL) April 6, 2020
Опрос
проголосовало: 18813Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020