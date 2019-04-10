19:56 10 апреля | Футбол — РПЛ

Шнуров в шарфе "Зенита" - на стадионе "Спартака". Жесткий троллинг от петербуржцев

Изображения из Твиттера "Зенита". Сергей Шнуров. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
Изображения из Твиттера "Зенита".
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"Зенит" в официальном Твиттере поиздевался над "Спартаком". Ранее красно-белые сообщили о концерте группы "Ленинград" на их домашнем стадионе "Открытие Арена".

Новость вызвала недовольство у фанатов красно-белых, поскольку лидер группы Сергей Шнуров болеет за "Зенит". 

"Зенит" выложил коллаж афиши, на который Шнурову добавили шарф петербургского клуба, с комментарием: "Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво".

"Ленинград" выступит на "Открытие Арене". Болельщики "Спартака" в ярости

 

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