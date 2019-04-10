Шнуров в шарфе "Зенита" - на стадионе "Спартака". Жесткий троллинг от петербуржцев

"Зенит" в официальном Твиттере поиздевался над "Спартаком". Ранее красно-белые сообщили о концерте группы "Ленинград" на их домашнем стадионе "Открытие Арена".
Новость вызвала недовольство у фанатов красно-белых, поскольку лидер группы Сергей Шнуров болеет за "Зенит".
"Зенит" выложил коллаж афиши, на который Шнурову добавили шарф петербургского клуба, с комментарием: "Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво".
"Ленинград" выступит на "Открытие Арене". Болельщики "Спартака" в ярости
Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво 😉 pic.twitter.com/CbR5p96Ubl– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 10 апреля 2019 г.
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