Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что никогда не будет болеть за «Спартак». Известный исполнитель является болельщиком «Зенита».

— «Зенит» был на нашем концерте в Германии. Теперь ответный реверанс, — сказал Шнуров в интервью «Спорт день за днем» .

— Про баскетбольный «Зенит» не хотите сочинить песню?

— Пока еще не думал об этом. Мне сегодня понравилось. Я крайне удивлен, что полные трибуны, и атмосфера приближается к настоящему американскому баскетболу.

— Почему вы в зеленой майке, а не специально заготовленной зенитовских цветов?

— Не знаю. «Зенит» у меня в душе.

— Вас могут упрекнуть, что на вас красные гольфы, это же цвета «Спартака».

— Почему?! Вы дальтоники! Они не красные!

— Вы точно не переквалифицировались в болельщика «Спартака»?

— Никогда!