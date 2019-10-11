Шнуров рассказал, что никогда не будет болеть за «Спартак»
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что никогда не будет болеть за «Спартак». Известный исполнитель является болельщиком «Зенита».
— «Зенит» был на нашем концерте в Германии. Теперь ответный реверанс, — сказал Шнуров в интервью «Спорт день за днем» .
— Про баскетбольный «Зенит» не хотите сочинить песню?
— Пока еще не думал об этом. Мне сегодня понравилось. Я крайне удивлен, что полные трибуны, и атмосфера приближается к настоящему американскому баскетболу.
— Почему вы в зеленой майке, а не специально заготовленной зенитовских цветов?
— Не знаю. «Зенит» у меня в душе.
— Вас могут упрекнуть, что на вас красные гольфы, это же цвета «Спартака».
— Почему?! Вы дальтоники! Они не красные!
— Вы точно не переквалифицировались в болельщика «Спартака»?
— Никогда!
Дополнительная информация
https://m.sportsdaily.ru/news/sergej-shnurov-nikogda-ne-stanu-bolelshhikom-spartaka