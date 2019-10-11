РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Шнуров рассказал, что никогда не будет болеть за «Спартак»

11 октября 2019, 22:17
Теги:

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что никогда не будет болеть за «Спартак». Известный исполнитель является болельщиком «Зенита».

— «Зенит» был на нашем концерте в Германии. Теперь ответный реверанс, — сказал Шнуров в интервью «Спорт день за днем» .

— Про баскетбольный «Зенит» не хотите сочинить песню?

— Пока еще не думал об этом. Мне сегодня понравилось. Я крайне удивлен, что полные трибуны, и атмосфера приближается к настоящему американскому баскетболу.

— Почему вы в зеленой майке, а не специально заготовленной зенитовских цветов?

— Не знаю. «Зенит» у меня в душе.

— Вас могут упрекнуть, что на вас красные гольфы, это же цвета «Спартака».

— Почему?! Вы дальтоники! Они не красные!

— Вы точно не переквалифицировались в болельщика «Спартака»?

— Никогда!

Дополнительная информация

https://m.sportsdaily.ru/news/sergej-shnurov-nikogda-ne-stanu-bolelshhikom-spartaka

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
26
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир