Шмаров не считает отсутствие Кокорина потерей для «Спартака»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров считает, что отсутствие в матче с «Зенитом» Александра Кокорина — не потеря для красно-белых. Форвард пропустит эту игру из-за травмы.

«В отсутствии Кокорина никакой потери для «Спартака» не вижу, — цитирует Шмарова RT. — Человек не играет и не показывает свой уровень. На данный момент он команде не помощник. Не было бы у Кокорина никакого особенного настроя на «Зенит». У него давно уже его нет».

Матч 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» начнется в 20.00 по московскому времени. Кокорин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона. 29-летний нападающий провел десять матчей за красно-белых во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.