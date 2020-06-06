«Шкурин смотрелся сильнее Чалова. Не будет же Вагнер Лав сидеть на лавке». Экс-форвард ЦСКА о возвращении бразильца

Чемпион СССР, бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» информацию о скором возвращении Вагнера Лав в армейский клуб. Ранее 35-летний форвард расторг контракт с «Коринтианс».

— Каждый раз, когда Вагнер Лав возвращался в ЦСКА, это оказало положительный эффект, — заявил Масалитин. — Он и на этот раз может оказать позитивное влияние на команду, но в краткосрочной перспективе. У болельщиков с бразильцем связаны теплые воспоминания, но время берет свое. Ему уже 35 лет и непонятно, в каком он состоянии. Если в плохой форме, это будет разочарование.

По мне лучше купить молодого форварда, который принесет больше пользы. Шкурин выходил, то смотрелся сильнее Чалова, но Илья не получил достаточно шансов проявить себя. Каждому нужно давать играть. Не будет же Вагнер Лав сидеть на лавке? Ему тоже придется находить место в составе, поэтому кого-то придется убрать.

Вагнер Лав приходил в ЦСКА трижды — 2004-09, 2010-12, 2013. (Евгений Белоусов)