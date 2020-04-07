Школа «Динамо» получила статус «Академия высшей категории»

В конце марта состоялось второе заседание комиссии при президенте РФС. По его итогам, после согласований и технических процедур, академия «Динамо» имени Л.И. Яшина получила статус «Академия высшей категории», сообщает официальный сайт московского клуба.

— Российский футбольный союз два-три года назад оповестил все футбольные академии и школы, что со временем будет введено лицензирование, чтобы их упорядочить и разбить по категориям. Не секрет, что по всей стране многие из них функционируют как попало. Чтобы допускать их к соревнованиям, было принято решение выдавать лицензии тем футбольным школам, которые соответствуют более-менее приличному уровню, — рассказал директор академии бело-голубых Александр Кузнецов. — Потому что работа с детьми и воспитание футболистов — это очень серьезная и кропотливая работа, требующая знаний и квалификации, в первую очередь, тренеров, а также наличие инфраструктуры.

Несколько лет ушли на подготовку, и вот в этом году было введено это лицензирование.

Я очень рад, что мы его прошли и получили высшую оценку! В эти критерии входят: как я и говорил ранее, инфраструктура, материально-техническая база; взаимодействие с футбольным клубом, кому принадлежит академия; результаты футбольной школы, собранные за 5-7 лет (по этому рейтингу мы входим в число ведущих Академий России); число воспитанников в молодежной и основной командах; определенное количество игроков, вызывающихся в юношеские сборные России; конечно же, определенный набор лицензий у каждого из специалистов: наставников команд, тренеров вратарей, специалистов по физподготовке и врачей.

Плюс ко всему — должно быть достойное финансирование со стороны футбольного клуба.

Совокупность всех этих факторов и соответствие им, даже учитывая тот факт, что мы делали это в первый раз, привели к тому, что мы получили высший статус среди академий.