Широков рассказал, кого "напокупал" в "Динамо"

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал высказывания Сергея Степашина. Вчера после игры "Динамо" – "Спартак" (0:1) член попечительского совета ВФСО "Динамо" жестко высказался в адрес Широкова, прокомментировав трансферы бело-голубых.

– "Господин Широков и его компания" – слова Степашина. Могли бы представить свою компанию?

– Мне тоже интересно. Вот пускай господин Степашин и представит эту компанию. Компания, я так понимаю, это футбольный клуб "Динамо".

– Не понимаете, о чем идет речь? Может быть, речь идет о фирме "Золотые игрушки" – имеете ли вы к ней отношения?

– Какое отношение к ней могу иметь, если это все было еще до моего прихода в "Динамо".

– "Напокупал" – характеристика трансферов. Могли бы рассказать, кого напокупали?

– В последнее трансферное окно мы сделали одно приобретение – Артур Юсупов, он пришел к нам бесплатно. Так же, как и Жоаузинью. Он, без сомнений, является лидером команды. Юсупов, уверен, добавит креатива и разнообразия в средней линии. Об этом, насколько я слышал из интервью, говорит и главный тренер. (Сергей Егоров)